Перечислены витамины, прием которых может вызвать рак

20.06.2025 | 08:18

Бесконтрольный прием добавок может причинить вред здоровью. Особенно опасны витамины группы В.

Они задействованы в процессах, связанных с делением клеток, поэтому повышают риск возникновения онкозаболеваний, рассказала в беседе с изданием «Комсомольская правда» эндокринолог Лариса Бавыкина.

Исследования показали, что у курильщиков, принимавших витамин А, чаще развивался рак легкого.

Опасен и витамин D. Его чрезмерное употребление приводит к повышению уровня кальция в организме и отложениям в сосудах. В результате может случиться инфаркт или инсульт.

Врач подчеркнула: нельзя заниматься самолечением, принимая различные витамины. Сначала следует проконсультироваться со специалистом и сделать анализы, которые покажут, каких именно веществ не хватает в организме.