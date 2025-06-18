В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

18.06.2025 | 18:34

В Пензе на территории областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова появилась новая детская площадка. Ее открыли в среду, 18 июня.

Теперь юные пациенты смогут проводить время на качелях, горках, играть в стритбол и «классики». Есть и другие аттракционы для развлечений.

«Новая детская площадка стала продолжением реабилитационного комплекса медицинских мероприятий, которые очень важны и эффективны в лечебном процессе», - подчеркнули в региональном минздраве.

По словам главврача больницы Светланы Митрошиной, игры на свежем воздухе должны помочь маленьким пациентам получать положительные эмоции и тем самым быстрее идти на поправку.

Стоимость новой площадки - более 3 000 000 рублей. Ее возвели благодаря сотрудничеству с меценатами.