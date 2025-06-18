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Общество

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

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В Пензе на территории областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова появилась новая детская площадка. Ее открыли в среду, 18 июня.

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

Теперь юные пациенты смогут проводить время на качелях, горках, играть в стритбол и «классики». Есть и другие аттракционы для развлечений.

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

«Новая детская площадка стала продолжением реабилитационного комплекса медицинских мероприятий, которые очень важны и эффективны в лечебном процессе», - подчеркнули в региональном минздраве.

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

По словам главврача больницы Светланы Митрошиной, игры на свежем воздухе должны помочь маленьким пациентам получать положительные эмоции и тем самым быстрее идти на поправку.

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

Стоимость новой площадки - более 3 000 000 рублей. Ее возвели благодаря сотрудничеству с меценатами.

В Пензе у психиатрической больницы построили детскую площадку

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Источник — фото регионального минздрава
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