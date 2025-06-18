Озвучена сумма, потраченная на выплаты врачам за выявление рака

18.06.2025 | 12:24

В Пензенской области в 2024 году на стимулирующие выплаты врачам, выявившим онкозаболевания во время диспансеризации или профосмотров, потратили 563,2 тыс. рублей.

Об этом в среду, 18 июня, на сессии регионального Законодательного собрания отчиталась директор территориального фонда ОМС Елена Аксенова. Отмечается, что данная сумма выше той, которую потратили в 2023 году, в 18,8 раза.

«Что обусловлено увеличением количества случаев выявленных онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения. Перечисление средств производилось на основании заявок медицинских организаций», - указывается в докладе.

В Пензенской области рак выявляют чаще, чем в других регионах России. Так, в 2023-м в стране показатель по заболеваемости онкологией составлял 495,1 на 100 000 населения, а в Сурском крае он был 586,4 на 100 000 (568,2 - в 2024-м).

Сейчас в регионе работают 10 центров амбулаторной помощи онкобольным, а в 2028-м в областном онкодиспансере могут появиться технологии ПЭТ/КТ.