Малоимущих пензенцев пригласят за продуктовым набором по телефону

Более 8 000 продовольственных наборов будет выдано малоимущим семьям в Пензе. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал заместитель главы администрации города Сергей Волков.
Решение о выдаче продуктов было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель. Фото набора выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Иван Белозерцев.
Сергей Волков уточнил: общий вес коробки составит около 20 кг. В набор войдут крупы, макаронные и кондитерские изделия, консервы и другие продукты.
«Во вторник получаем продукты и формируем наборы. Далее оповестим по телефону граждан и будем приглашать в точки раздачи», - пояснил порядок выдачи наборов заместитель мэра.
Кроме того, в Пензе в начале следующей недели должна быть обеспечена выплата всех социальных пособий за апрель, которые финансируются из муниципального бюджета, сообщили в пресс-службе администрации.
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А многодетных опять лесом послали? Говорили же, что многодетные тоже получат????? Беспредел какой то