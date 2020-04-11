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Общество

Малоимущих пензенцев пригласят за продуктовым набором по телефону

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Более 8 000 продовольственных наборов будет выдано малоимущим семьям в Пензе. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал заместитель главы администрации города Сергей Волков.

Решение о выдаче продуктов было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель. Фото набора выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Иван Белозерцев.

Сергей Волков уточнил: общий вес коробки составит около 20 кг. В набор войдут крупы, макаронные и кондитерские изделия, консервы и другие продукты.

«Во вторник получаем продукты и формируем наборы. Далее оповестим по телефону граждан и будем приглашать в точки раздачи», - пояснил порядок выдачи наборов заместитель мэра.

Кроме того, в Пензе в начале следующей недели должна быть обеспечена выплата всех социальных пособий за апрель, которые финансируются из муниципального бюджета, сообщили в пресс-службе администрации.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А многодетных опять лесом послали? Говорили же, что многодетные тоже получат????? Беспредел какой то

Гость||

Развезите по домам

Гость||

Да вы что, это ж дорого, сами притопаете ножками, хлеб за брюхом не ходит.

Гость||

Я уже телефон из руки не выпускаю,жду звонка.

Гость||

Надеюсь чай и сигареты в коробке есть,а то мой засранец в 13 лет по две пачки в день шмалит.

Гость||

Да про многодетных забыли

Гость||

А у кого один, двое, трое детей они не люди, всё одним и тем же

Гость||

Да,да ,не забудьте выдать по набору голодающему сельчанину из Баранова и опухшим от наглости его детям.

Имя: Гость
Комментарий:

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