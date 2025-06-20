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Криминал

Мошенники обхитрили пензячку, не попавшуюся на уловку со счетчиками

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55-летняя жительница Пензы потеряла значительную сумму после звонка «сотрудника энергоснабжающей компании».

Именно так представился неизвестный мужчина, сообщивший, что показания приборов учета электроэнергии не совпадают. Пензячка ответила, что живет на съемной квартире и не в курсе происходящего, поскольку счетами за ЖКУ занимается хозяин.

Тогда звонивший попросил женщину продиктовать код из СМС, с помощью которого номер пензячки удалят из списка клиентов. Та выполнила инструкцию.

Через некоторое время горожанке поступил видеозвонок. На экране телефона она увидела мужчину в форме, который заявил, что мошенники получили доступ к ее счетам и теперь пытаются совершить перевод на карту иностранного государства. Чтобы решить проблему, деньги нужно перечислить на «безопасный счет».

Испугавшись, пензячка поспешила к банкомату и перевела 220 000 рублей. Вскоре она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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