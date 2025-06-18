Общество

Многодетным семьям компенсируют затраты на обучение ребенка в вузе

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В Пензенской области компенсируют 50% стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу.

Частичная компенсация стоимости обучения предусмотрена для юношей и девушек, поступивших в федеральные государственные учреждения среднего профессионального образования, а также вузы на платной основе.

Мера поддержки положена, если:

- семья имеет статус многодетной;

- ребенок, желающий получить компенсацию, постоянно проживает в Пензенской области;

- студент обучается по очной форме, включая программы бакалавриата, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и интернатуры.

«Компенсация предоставляется за соответствующий учебный год после его завершения в размере 50% фактически произведенных расходов на обучение в образовательной организации. Документы для предоставления компенсации необходимо подать в Министерство до 1 ноября соответствующего текущего финансового года», - указывается в постановлении.

В 2024-м в Пензенской области приняли закон, в котором предусмотрена компенсация затрат на обучение ребенка из многодетной семьи по программе среднего профессионального образования на платной основе. Теперь меру распространили на тех, кто поступил в вузы.

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