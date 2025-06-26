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Общество

Мошенники подделывают уведомления от портала госуслуг

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Мошенники освоили новый способ обмана и теперь рассылают СМС, похожие на уведомления от портала госуслуг. В них сообщается о якобы входе в аккаунт с неизвестного устройства.

В СМС злоумышленники указывают номер, по которому нужно срочно позвонить, чтобы не допустить утечки данных.

На вызов отвечает «специалист технической поддержки» и рассказывает, что взлом аккаунта удалось предотвратить, но теперь владельцу личного кабинета нужно подтвердить личность. А для этого требуется сообщить паспортные данные, СНИЛС и код из СМС.

Паникующая жертва выполняет инструкцию.

«Официальные рассылки от «Госуслуг» приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. А уведомления о входе приходят на почту, указанную в личном кабинете, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В СМС такая информация не отправляется», - предупредили пензенцев в ГБУ «Безопасный регион».

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Источник — фото pxhere.com
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