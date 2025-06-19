Общество

Некоторым семьям хотят помочь выплатить ипотеку

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В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается помочь молодым семьям погасить ипотечный кредит.

Господдержку хотят оказать матери или отцу в возрасте до 26 лет, у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2026-го по 31 декабря 2030-го, пишет издание «360.ru» со ссылкой на авторов документа.

Считается, что мера поможет стимулировать рождаемость среди молодежи, которая находится в уязвимом финансовом положении. Многие пары откладывают рождение детей потому, что не имеют жилья и не могут позволить себе оформить ипотеку.

В Пензенской области выплачивают 1 млн рублей многодетным семьям на погашение ипотечного кредита.

Поддержку оказывают жителям региона, у которых начиная с 1 января 2025 года появился третий ребенок или последующие дети. При этом рождение должно быть зарегистрировано в местных органах ЗАГС, а жилье - куплено или построено на территории региона.

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