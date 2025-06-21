Мошенники придумали новую схему оформления микрозаймов на граждан

21.06.2025 | 13:38

В Роскачестве предупредили о новой мошеннической схеме, с помощью которой на чужие имена оформляются микрозаймы.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются курьерами маркетплейсов и просят назвать код из СМС, якобы нужный для получения заказа. На самом деле комбинацию цифр они используют для оформления займа в микрофинансовой организации.

Сообщив код, жертва невольно подтверждает заявку на кредит, а мошенники, получив доступ к деньгам, тратят их на покупку крупной партии товаров на торговой площадке.

«Источники персональных данных жертв у мошенников могут быть различными, начиная от взломанных баз данных магазинов и заканчивая «сливом» информации микрофинансовыми организациями», - отметили в Роскачестве.

Эксперты добавили, что, получив микрозайм, аферисты не останавливаются на достигнутом. Они продают данные жертвы другим микрофинансовым организациям. В итоге пострадавший получает шквал спам-звонков и СМС с предложениями оформить кредит.