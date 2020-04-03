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Общество | Губернатор рассказал, как область будет жить до конца апреля

03.04.2020|21:11
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Губернатор Иван Белозерцев разъяснил, как Пензенская область будет жить в условиях режима самоизоляции, продленного до 30 апреля. Обращение главы региона опубликовано на его страницах в социальных сетях.

По словам Белозерцева, к данному моменту региональный оперативный штаб принял несколько принципиальных решений.

«Граждане в возрасте от 65 лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться. Сейчас готовятся документы о дистанционном продлении пособий», - рассказал Белозерцев.

Во все населенные пункты области организуют бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости.

«С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики особое значение и внесены в отдельный перечень», - добавил губернатор.

Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. В школах с понедельника, 6 апреля, начнется дистанционное обучение.

«Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11-го класса школы получат в качестве поддержки продуктовые наборы», - пообещал Белозерцев.

Кроме того, будет ужесточен контроль над проведением санобработки мест общего пользования и объектов социального назначения.

«Эпидемиологическая ситуация на территории области относительно благополучная. Вместе с тем, прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым», - заверил губернатор.

Он также поблагодарил медиков и социальных работников, сотрудников УМВД и Росгвардии за их тяжелый круглосуточный труд, а остальным пензенцам пожелал здоровья.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость|03.04.2020 21:20|

За чей счёт трудоспособным будет сохраняться зарплата?

Гость|03.04.2020 21:22|

penzainform.ru писал(a):

С начала следующей недели карантина
Нет никакого карантина, есть режим решайте свои проблемы сами.

Гость|03.04.2020 21:22|

Я в магазине работаю кто мне платить будет, если всё закрыто? У хозяина нет денег чем он мне зп платить будет? Как жить месяц не подскажите Иван?

Гость|03.04.2020 21:23|

penzainform.ru писал(a):

6 апреля, начнется дистанционное обучение.
Наконец-то.

Гость|03.04.2020 21:23|

Плохо все

Гость|03.04.2020 21:24|

А строителям жизненно необходимо выходить на работу?!

Гость|03.04.2020 21:25|

Как можно говорить о "«С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики особое значение и внесены в отдельный перечень», - добавил губернатор.", официально не введя карантин по коронавирусной инфекции на территории Пензенской области.

Гость|03.04.2020 21:26|

penzainform.ru писал(a):

сотрудников УМВД и Росгвардии за их тяжелый круглосуточный труд
Особо отсталые в развитии граждане как ездили по ночам на своих пердушках с сабвуферами так и ездят. Почему их не привлекают?

Гость|03.04.2020 21:27|

А как же многодетных семьи?

Гость|03.04.2020 21:27|

Хорошо хоть написали текстом, а то в эфире как его показывают, губернатор 3 слова скажет и при этом ручкой так смешно машет, что будто бы репортаж из психиатрической лечебницы

Гость|03.04.2020 21:27|

Где можно увидеть перечень предприятий которые будут работать ?

Гость|03.04.2020 21:31|

а в Китае народ поддерживает властей, тихо мирно с пониманием сидит дома и помалкивает.

Гость|03.04.2020 21:32|

penzainform.ru писал(a):

Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп.
Ага блин в нашем садике ничего не работает

Гость|03.04.2020 21:32|

Гость писал(a):

6 апреля, начнется дистанционное обучение.
Не начнется. Сети не рассчитаны на это.

Гость|03.04.2020 21:34|

Гость писал(a):

Не начнется. Сети не рассчитаны на это.
Школота так надеялась, но блин ))

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Имя: Гость
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