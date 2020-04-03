03.04.2020 | 21:11

Губернатор Иван Белозерцев разъяснил, как Пензенская область будет жить в условиях режима самоизоляции, продленного до 30 апреля. Обращение главы региона опубликовано на его страницах в социальных сетях.

По словам Белозерцева, к данному моменту региональный оперативный штаб принял несколько принципиальных решений.

«Граждане в возрасте от 65 лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться. Сейчас готовятся документы о дистанционном продлении пособий», - рассказал Белозерцев.

Во все населенные пункты области организуют бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости.

«С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики особое значение и внесены в отдельный перечень», - добавил губернатор.

Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. В школах с понедельника, 6 апреля, начнется дистанционное обучение.

«Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11-го класса школы получат в качестве поддержки продуктовые наборы», - пообещал Белозерцев.

Кроме того, будет ужесточен контроль над проведением санобработки мест общего пользования и объектов социального назначения.

«Эпидемиологическая ситуация на территории области относительно благополучная. Вместе с тем, прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым», - заверил губернатор.

Он также поблагодарил медиков и социальных работников, сотрудников УМВД и Росгвардии за их тяжелый круглосуточный труд, а остальным пензенцам пожелал здоровья.

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