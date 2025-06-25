В Пензе помогут матери 2 детей, потерявшей мужа на СВО

25.06.2025 | 19:09

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова взяла на контроль ситуацию с возвращением 2 дочерей женщине, оказавшейся в депрессии после гибели мужа на СВО.

Старшей из сестер - 3 года, младшей - 1,5. Обе временно попали в бывший Дом ребенка в Кузнецке, который сейчас стал филиалом областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов.

«Отец у девочек погиб на СВО. У мамы возникли сложности и трудности в связи с потерей мужа и отца дочерей. Самостоятельно выйти из депрессивного состояния матери трудно», - рассказала Елена Столярова.

Встретившись с родительницей, детский омбудсмен предложила ей пройти курс психологической помощи в центре «Спасение Надежды» в Пензе, где та сможет находиться с дочерями.

Руководство района и местной администрации обещали помочь женщине с присмотром за домом и животными.

«Мама заявила, что она обязательно преодолеет свое состояние ради того, чтобы быть вместе со своими дочками», - отметила Елена Столярова.