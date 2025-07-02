Общество

Ежегодную выплату работающим родителям введут в июне 2026 года

Печать
Telegram

Во вторник, 1 июля, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии заявил, что ежегодную выплату для работающих родителей введут в июне 2026 года.

Новая мера поддержки положена семьям с двумя или более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

«Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог для них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена», - цитирует Мишустина сайт Правительства РФ.

Премьер-министр поручил Минтруду и Социальному фонду РФ подготовиться к введению меры поддержки, заблаговременно наладив процессы, чтобы не возникало никаких сбоев.

Ранее стало известно, что с 1 по 31 июля многодетные семьи Пензенской области смогут подать заявление на выплату для детей школьного возраста. Родителям предоставят возможность определить (или изменить ранее выбранный вариант), в каком объеме получать деньги - ежегодно по 5 000 рублей на одного ребенка или ежемесячно равными долями по 417 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте