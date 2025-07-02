Ежегодную выплату работающим родителям введут в июне 2026 года

02.07.2025 | 08:18

Во вторник, 1 июля, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии заявил, что ежегодную выплату для работающих родителей введут в июне 2026 года.

Новая мера поддержки положена семьям с двумя или более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

«Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог для них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена», - цитирует Мишустина сайт Правительства РФ.

Премьер-министр поручил Минтруду и Социальному фонду РФ подготовиться к введению меры поддержки, заблаговременно наладив процессы, чтобы не возникало никаких сбоев.

Ранее стало известно, что с 1 по 31 июля многодетные семьи Пензенской области смогут подать заявление на выплату для детей школьного возраста. Родителям предоставят возможность определить (или изменить ранее выбранный вариант), в каком объеме получать деньги - ежегодно по 5 000 рублей на одного ребенка или ежемесячно равными долями по 417 рублей.