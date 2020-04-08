Пензенцам пообещали в ближайшие дни 300 тысяч масок из Москвы

08.04.2020 | 11:13

Вопрос о том, когда же в пензенских аптеках появятся медицинские маски, поступил на прямую линию губернатора, состоявшуюся в среду, 8 апреля.

«Маски не раз поставлялись в торговую сеть и в аптеки, имеющие лицензию на реализацию этого товара. Около 10 дней тому назад крупная компания закупила 100 тысяч масок, которые реализовывались в торговой сети. Сегодня 12 предприятий шьют маски - свыше 22 тысяч штук в сутки. Их направляют в первую очередь на заводы и предприятия, которые работают и выполняют госзаказ, а также работникам социальных служб, МФЦ, торговли», - пояснил губернатор.

Он сообщил, что Минпромторг России подтвердил заявку Пензенской области на 300 тысяч масок.

«Сейчас в Москве происходит процесс растаможки. В ближайшие дни маски должны появиться», - пообещал он.

Иван Белозерцев добавил, что сейчас проблема с масками перестала быть такой острой, как раньше.

«Многие сами изготовили их в домашних условиях. У министра и зампреда правительства супруги сами сшили», - привел он пример.

Недостаток медицинских масок в аптеках почувствовался уже в начале февраля. 1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору, что маску невозможно купить ни в одной аптеке из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. Изготовлением занялись и пензенские предприятия. Также пошиву ватно-марлевых повязок стали обучать школьников на уроках технологии.

Между тем пензенские умельцы не растерялись: стали шить маски и продавать их всем желающим. Так, на проспекте Строителей женщина торговала дефицитным товаром с рук.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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