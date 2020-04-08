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Общество | Пензенцам пообещали в ближайшие дни 300 тысяч масок из Москвы

08.04.2020|11:13
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Вопрос о том, когда же в пензенских аптеках появятся медицинские маски, поступил на прямую линию губернатора, состоявшуюся в среду, 8 апреля.

«Маски не раз поставлялись в торговую сеть и в аптеки, имеющие лицензию на реализацию этого товара. Около 10 дней тому назад крупная компания закупила 100 тысяч масок, которые реализовывались в торговой сети. Сегодня 12 предприятий шьют маски - свыше 22 тысяч штук в сутки. Их направляют в первую очередь на заводы и предприятия, которые работают и выполняют госзаказ, а также работникам социальных служб, МФЦ, торговли», - пояснил губернатор.

Он сообщил, что Минпромторг России подтвердил заявку Пензенской области на 300 тысяч масок.

«Сейчас в Москве происходит процесс растаможки. В ближайшие дни маски должны появиться», - пообещал он.

Иван Белозерцев добавил, что сейчас проблема с масками перестала быть такой острой, как раньше.

«Многие сами изготовили их в домашних условиях. У министра и зампреда правительства супруги сами сшили», - привел он пример.

Недостаток медицинских масок в аптеках почувствовался уже в начале февраля. 1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору, что маску невозможно купить ни в одной аптеке из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. Изготовлением занялись и пензенские предприятия. Также пошиву ватно-марлевых повязок стали обучать школьников на уроках технологии.

Между тем пензенские умельцы не растерялись: стали шить маски и продавать их всем желающим. Так, на проспекте Строителей женщина торговала дефицитным товаром с рук.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 11:24|

penzainform.ru писал(a):

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. Изготовлением занялись и пензенские предприятия. Также пошиву ватно-марлевых повязок стали обучать школьников на уроках технологии.
Дистанционно?

Гость|08.04.2020 11:26|

При СССР, помню, шили в школе ватно-марлевые повязки.

Гость|08.04.2020 11:28|

Для дебилов, маски не защищают. Любой врач подтвердит. Респиратор защищает с очками. Ито только два часа менять гадо фильтр.

Гость|08.04.2020 11:29|

Маски это для психического спокойствия. А вот утилизировать маски куда и как правильно расскажите!

Гость|08.04.2020 11:29|

которые работают и выполняют госзаказ, а также работникам социальных служб, МФЦ, торговли», - пояснил губернатор.

МФЦ центры не работают , зачем им нужны маски ?

Гость|08.04.2020 11:31|

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. 

Что за повязки ? На руку , на ногу ?

Гость|08.04.2020 11:33|

а куда деваются маски, которые шьют в Пензе якобы?

Гость|08.04.2020 11:36|

А почём вам продавать,если цена от производителя 25 р плюс 20% ндс плюс 15% своя наценка ,вот и выходит 40р.Частники вообще за кусок ткани стоимость которой 2 р продают по 100

Гость|08.04.2020 11:38|

В магазине восток сервис маски от 37 -40 р,покупайте кому сколько надо

Гость|08.04.2020 11:40|

Из ткани можно и самим дома нашить!Лучше чем покупать втридорога!Всем крепкого здоровья и благополучия!

Гость|08.04.2020 11:45|

Гость писал(a):

Для дебилов, маски не защищают. Любой врач подтвердит. Респиратор защищает с очками. Ито только два часа менять надо фильтр.
Соглашусь.Особенно возмущает профанация с самодельными масками, эти вообще бесполезны!! Перекращайте лапшу народу на уши вешать, безмозглые пензюкские министры и зампреды!!

Гость|08.04.2020 11:46|

Гость писал(a):

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. 

Что за повязки ? На руку , на ногу ?

На больную голову безграмотного министра здравоохранения. Он тоже некомпетентен.

Гость|08.04.2020 11:54|

Гость писал(a):

При СССР, помню, шили в школе ватно-марлевые повязки.
Маленький ликбез, такая повязка возможно защитит от пыли (радиоактивной и пр), крупных капель влаги и некоторых особо крупных бактерий. От вирусов, даже существующие промышленно изготовляемые маски из специального НЕТКАННОГО материала с микропорами (производство коего в России так и не налажено в должных объёмах, я уж про оборудование для такого материала вообще молчу) , МАЛОЭФФЕКТИВНЫ.

Гость|08.04.2020 12:31|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам пообещали в ближайшие дни 300 тысяч масок из Москвы
penzainform.ru писал(a):
Он сообщил, что Минпромторг России подтвердил заявку Пензенской области на 300 тысяч масок. «Сейчас в Москве происходит процесс растаможки. В ближайшие дни маски должны появиться», - пообещал он.
Из Китая бортом МЧС, вчера в Чкаловском сел, привезли 21 млн шт. Мантуров Путину докладывал на планёрке. 21 млн делим на 80 получаем в среднем по 262,5 тысячи на регион.

Гость|08.04.2020 12:34|

Масок мля страна не смогла сделать для своих нужд . 3 МЕСЯЦА БЫЛО. Сталина на этих дефективных менеджеров нет.

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