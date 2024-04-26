В Пензе участок улицы Герцена станет временно недоступен для водителей

26.04.2024 | 18:46

В Пензе отрезок улицы Герцена на месяц перекроют для движения транспорта. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Речь об участке дороги между улицами Дзержинского и Толстого. Проехать здесь будет нельзя с 9:00 субботы, 27 апреля, по 26 мая.

Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - отметили в мэрии.

По той же причине на месяц с 27-го числа перекроют улицу Циолковского (от Ударной до Леонова). На этот период в Заводском районе изменится схема движения общественного транспорта.