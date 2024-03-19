Озвучена зарплата на предприятиях Пензы в 2023 году

19.03.2024 | 14:42

За 9 месяцев 2023 года в Пензе средняя начисленная заработная плата выросла на 15,2% по сравнению с январем - сентябрем 2022-го и составила 53 081 рубль.

Данные озвучил глава города Александр Басенко на заседании комиссии гордумы во вторник, 19 марта.

Он уточнил, что речь идет о сотрудниках организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Как пояснил глава города, потребность в рабочих руках увеличилась. Это связано в том числе и с деятельностью предприятий в рамках оборонных заказов.

«У нас сейчас дефицит кадров имеется, уровень безработицы - один из самых низких за последние годы. Теперь работодатели вынуждены бороться за сотрудников, а это приводит к улучшению условий труда», - отметил Александр Басенко.