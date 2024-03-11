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Общество

Сердобский дом-интернат планируют реконструировать

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Сердобский дом-интернат для престарелых и инвалидов собираются реконструировать. Уже определен подрядчик, который возьмется за работу.

Согласно информации на сайте госзакупок, цена контракта - 325 млн 173 тыс. рублей. Его заключат до конца месяца.

Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Губернатор Олег Мельниченко обсудил вопрос ремонта с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым во время визита последнего в Пензенскую область.

Площадь ремонта - более 4 000 кв. метров. Специалисты создадут 70 комфортабельных мест для инвалидов и престарелых, сделают реконструкцию пристроя к зданию с учетом требований для пожилых и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, территорию интерната озеленят и благоустроят.

«Мы должны создать достойные условия для подопечных дома-интерната, обеспечить для них доступную среду, организовать полноценную жизнь в стенах социального учреждения», - подчеркнул глава региона.

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