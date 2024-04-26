В УМВД прокомментировали «похищение» мужчины на Шмидта

26.04.2024 | 18:18

В пресс-службе областного УМВД РФ прокомментировали инцидент у дома № 24 на улице Шмидта, о котором пензенцы сообщили днем в пятницу, 26 апреля.

В Сети появилась видеозапись, где четверо в темной одежде пытаются усадить в легковой автомобиль мужчину. Тот сопротивляется и громко зовет на помощь.

Пензенцев озадачило увиденное. Они подумали, что это похищение.

«Скрутили, запихали в машину и увезли. Предыстория неизвестна. Рядом стояли мужики в строительной форме. Смотрели на ситуацию. Один сначала попытался рыпнуться - хотел помочь, но в итоге передумал», - рассказал автор ролика.

На самом деле на кадрах запечатлена работа полиции.

«Сотрудники задерживали подозреваемого в преступлении, который оказал им сопротивление», - объяснили в УМВД.