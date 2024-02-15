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Учеба

Школьную программу хотят дополнить обязательными экскурсиями

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В школьную программу могут включить обязательные экскурсии на предприятия и в подведомственные им музеи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле в четверг, 15 февраля.

Предложение озвучила одна из участниц встречи с главой государства, указав, что таким образом можно вызвать у учеников интерес к российской промышленности.

Путин сначала сообщил, что переговорит на эту тему с местным губернатором, а затем назвал хорошей идеей закрепление инициативы на федеральном уровне.

«Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, главой Минпросвещения]. А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно», - процитировало ТАСС президента.

Ранее сообщалось, что на уроках труда, которые вернутся в российские школы с 1 сентября, не будет строгого разделения для мальчиков и девочек. Кому что изучать, станут решать школы и родители в индивидуальном порядке.

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