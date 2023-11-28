В Заречном произошел пожар на промышленном предприятии

28.11.2023 | 07:47

Вечером в понедельник, 27 ноября, в Заречном возник пожар на предприятии, производящем коммунальную технику и запчасти.

Фото с места происшествия появились в местном Telegram-канале.

«Горит предприятие «Ленкомтех», - сообщил автор.

На снимках видно, что промышленное здание горит открытым огнем. О пострадавших не сообщается.

В этот же вечер в Пензе случился пожар в двухкомнатной квартире на улице Ладожской, 139. На тушение выехали 22 пожарных на четырех спецавтомобилях. 7 человек вывели при помощи спасательных устройств, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадали два человека - женщина и ее 13-летняя дочь.