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Общество

Эксперты советуют пензенцам носить маски в людных местах

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ одноразовые медицинские маски становятся мерой профилактики заражения и ограничения распространения заболеваний.

«Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем. Маска предотвращает попадание через нос и рот в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Надевать маску необходимо в людных местах, а также в процессе ухода за больным членом семьи.

При симптомах болезни следует надеть маску перед тем, как приблизиться к другим людям, особенно если речь идет о посещении поликлиники и ожидании в очереди.

Средство индивидуальной защиты используется однократно и меняется каждые 2-3 часа, а при необходимости и чаще. Например, если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

После использования маски ее нужно выбросить и вымыть руки.

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Источник — фото pixabay.com
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