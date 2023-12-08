Эксперты советуют пензенцам носить маски в людных местах

08.12.2023 | 14:33

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ одноразовые медицинские маски становятся мерой профилактики заражения и ограничения распространения заболеваний.

«Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем. Маска предотвращает попадание через нос и рот в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Надевать маску необходимо в людных местах, а также в процессе ухода за больным членом семьи.

При симптомах болезни следует надеть маску перед тем, как приблизиться к другим людям, особенно если речь идет о посещении поликлиники и ожидании в очереди.

Средство индивидуальной защиты используется однократно и меняется каждые 2-3 часа, а при необходимости и чаще. Например, если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

После использования маски ее нужно выбросить и вымыть руки.