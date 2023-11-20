Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко

20.11.2023 | 18:06

В четверг, 7 декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ответит на вопросы граждан в прямом эфире.

«Это уже стало нашей декабрьской традицией - подводить определенные итоги уходящего года», - отметил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что постарается ответить на возможно большее число поступивших вопросов.

Трансляция начнется в 16:30 в аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на странице областного правительства во «ВКонтакте».

Вопросы принимаются по электронной почте vopros58@yandex.ru и чат-боте @vopros58_bot. Также обращение можно продиктовать по телефону 8 (8412) 595-165 (с 9:00 до 18:00 в будни).