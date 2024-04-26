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Общество

Губернатор потребовал не прекращать уборку территорий в выходные

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В грядущие выходные - с 28 апреля по 1 мая - уборка населенных пунктов Пензенской области должна усиленно продолжаться. Такую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

Месячник по благоустройству стартовал в регионе 18 марта. В нем уже приняли участие около 100 тысяч человек, привлечено 2 184 единицы спецтехники.

По оценке министерства ЖКХ и ГЗН, наиболее эффективно работа шла в Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сосновоборском и Городищенском районах, хуже прочих результаты в Белинском, Каменском и Спасском.

«Будем называть вещи своими именами: в этом году техники у муниципалитетов больше, а сработали они меньше. Поэтому месячник по благоустройству мы не прекращаем. Завтра (27 апреля. - Прим. ред.) Всероссийский субботник, а затем - праздничные дни, в которые уборка населенных пунктов будет усиленно продолжаться», - заявил Олег Мельниченко.

Он поручил сформировать мобильные группы из числа сотрудников правительства, которые должны выехать в районы и оценить работу по благоустройству.

«По итогам - отдельный доклад и административные выводы в отношении тех, кто не выполнил поставленные задачи в полном объеме. 2 мая мы вновь рассмотрим этот вопрос на заседании правительства Пензенской области. Каждому должностному лицу будет дана персональная оценка с учетом того, как в муниципальных образованиях была налажена работа в эти выходные дни», - подытожил губернатор.

Ранее месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов в Пензенской области был продлен до 1 июля.

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