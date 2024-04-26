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Общество

«Сурская стрела» будет ходить между Пензой и Саранском ежедневно

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С начала мая поезд «Сурская стрела» будет перевозить пассажиров каждый день. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

С 2 мая переводится на ежедневное курсирование поезд № 7239/7232. Он отходит из Саранска в 16:07, прибывает в Пензу в 18:48, отбывает отсюда в 19:00 и приезжает в Кузнецк в 20:39.

С 3 мая ежедневным станет поезд № 7233/7238. В 6:43 он отправляется из Кузнецка, в 8:22 прибывает в Пензу, в 8:34 трогается дальше и приходит в Саранск в 11:21.

Остановки предусмотрены на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабовка, Бессоновка, Пенза-IV, Пенза-I, Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань, Сюзюм.

В состав «Сурской стрелы» входят 4 современных вагона. Действуют все федеральные льготы и скидки для школьников и студентов дневных отделений высших и средних специальных заведений и школьников.

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