Сетевое издание|18+|Пятница|26 апр 2024|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заводском районе на месяц изменят схемы движения транспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С субботы, 27 апреля, в Заводском районе изменится схема движения общественного транспорта. Причина - капитальный ремонт участка тепломагистрали напротив дома № 9 на улице Циолковского.

Движение по отрезку от Ударной до Леонова будет полностью остановлено, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Предполагается, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.

В этот период маршрутки № 13, 18, 31, 59, автобусы № 25 и 70, троллейбусы № 9 и 105 с Циолковского будут поворачивать на Ударную, затем - на Гагарина и далее следовать как обычно в обоих направлениях.

В Заводском районе на месяц изменят схемы движения транспорта

Троллейбус № 1 с проезда Байдукова поедет по улицам Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского, далее - по маршруту. Троллейбус № 2 с улицы Гагарина станет выходить на Ударную, потом - на Циолковского, затем продолжит движение по старой схеме.

Маршрутки № 27 с проезда Байдукова проследуют по улицам Гагарина, Ударной, Циолковского, далее - как обычно; троллейбусы № 8 с Циолковского пойдут по Ударной, Гагарина, далее - как обычно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте