В Заводском районе на месяц изменят схемы движения транспорта

26.04.2024 | 17:58

С субботы, 27 апреля, в Заводском районе изменится схема движения общественного транспорта. Причина - капитальный ремонт участка тепломагистрали напротив дома № 9 на улице Циолковского.

Движение по отрезку от Ударной до Леонова будет полностью остановлено, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Предполагается, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.

В этот период маршрутки № 13, 18, 31, 59, автобусы № 25 и 70, троллейбусы № 9 и 105 с Циолковского будут поворачивать на Ударную, затем - на Гагарина и далее следовать как обычно в обоих направлениях.

Троллейбус № 1 с проезда Байдукова поедет по улицам Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского, далее - по маршруту. Троллейбус № 2 с улицы Гагарина станет выходить на Ударную, потом - на Циолковского, затем продолжит движение по старой схеме.

Маршрутки № 27 с проезда Байдукова проследуют по улицам Гагарина, Ударной, Циолковского, далее - как обычно; троллейбусы № 8 с Циолковского пойдут по Ударной, Гагарина, далее - как обычно.