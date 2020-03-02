02.03.2020 | 11:00

Пензенским швейным предприятиям предложат шить медицинские маски. С такой идеей выступил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в правительстве в понедельник, 2 марта.

По словам главы региона, по его поручению в области проводился мониторинг цен на маски в аптеках. «Мне доложили, что ситуация была стабильная, проблем больших не было. Были определенные замечания, которые устранялись в ходе работы общественников», - отметил он.

Однако вечером 1 марта ему поступило обращение от жителя Пензы, который пожаловался, что до сих пор маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин, которому губернатор в связи с этим предоставил слово, предложил шить маски самостоятельно.

«Вы рекомендуете, если нет в аптеке, пошить. Не все сейчас могут. Раньше в каждой квартире была швейная машинка, сейчас у кого-то есть, но у многих нет. Люди вправе требовать от нас с вами, чтобы в аптеках были маски.

Прошу активизировать работу с возможными поставщиками масок. Министерство промышленности и торговли, давайте поработаем с нашими швейными предприятиями, может быть, мы их поддержим по какой-то программе, чтобы они тоже могли бы шить маски и поставлять в нашу сеть», - высказался Иван Белозерцев.

На обдумывание этого предложения глава региона дал подчиненным два дня.

5 февраля наличие в городских аптеках масок и цены на них проконтролировали сотрудники регионального управления ФАС России. Они посетили 15 пунктов и установили увеличение стоимости по сравнению с прайсом от 1 декабря 2019 года.

19 февраля специалисты из минздрава также проверили 15 аптек. Маски в продаже отсутствовали лишь в двух организациях, во всех остальных они имелись в достаточном количестве. Стоимость медицинского изделия составила от 7 до 15 рублей за штуку.

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