Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  73.77  |  $  66.77

Общество | Пензенцам предложили шить медицинские маски самостоятельно

02.03.2020|11:00
Печать

Пензенским швейным предприятиям предложат шить медицинские маски. С такой идеей выступил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в правительстве в понедельник, 2 марта.

По словам главы региона, по его поручению в области проводился мониторинг цен на маски в аптеках. «Мне доложили, что ситуация была стабильная, проблем больших не было. Были определенные замечания, которые устранялись в ходе работы общественников», - отметил он.

Однако вечером 1 марта ему поступило обращение от жителя Пензы, который пожаловался, что до сих пор маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин, которому губернатор в связи с этим предоставил слово, предложил шить маски самостоятельно.

«Вы рекомендуете, если нет в аптеке, пошить. Не все сейчас могут. Раньше в каждой квартире была швейная машинка, сейчас у кого-то есть, но у многих нет. Люди вправе требовать от нас с вами, чтобы в аптеках были маски.

Прошу активизировать работу с возможными поставщиками масок. Министерство промышленности и торговли, давайте поработаем с нашими швейными предприятиями, может быть, мы их поддержим по какой-то программе, чтобы они тоже могли бы шить маски и поставлять в нашу сеть», - высказался Иван Белозерцев.

На обдумывание этого предложения глава региона дал подчиненным два дня.

5 февраля наличие в городских аптеках масок и цены на них проконтролировали сотрудники регионального управления ФАС России. Они посетили 15 пунктов и установили увеличение стоимости по сравнению с прайсом от 1 декабря 2019 года.

19 февраля специалисты из минздрава также проверили 15 аптек. Маски в продаже отсутствовали лишь в двух организациях, во всех остальных они имелись в достаточном количестве. Стоимость медицинского изделия составила от 7 до 15 рублей за штуку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 11:17|

Поднял с колен, масок нету.

Гость|02.03.2020 11:20|

Противогаз и ОЗК надёжнее масок.)))

Гость|02.03.2020 11:21|

Ну в принципе и с лекарствами так же можно. Собрали сами травку, заварили, исцелились... Поднимаемся с колен, бодро поднимаемся!

Да,только не забудьте заплатить за лицензию на сбор трав и налог на собранные травы.

Гость|02.03.2020 11:25|

флуд..

Гость|02.03.2020 11:33|

Ничего ребят,женские прокладки можно вместо масок,лямки пришил и опаньки ,ни один вирус точно не пройдет )))

Гость|02.03.2020 11:36|

От бюстгальтера можно чашечку использовать:-)

Гость|02.03.2020 11:38|

В Леруа Мерлен есть недорогие респираторы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте