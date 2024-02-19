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Политика

Мошенники рассылают сообщения от имени губернатора Мельниченко

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В понедельник, 19 февраля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что злоумышленники рассылают от его имени фейковые сообщения в мессенджере Telegram.

Цель аферистов - добыть сведения, которыми можно воспользоваться для выманивания денег.

В сообщениях, которые приходят в телеграме от имени Мельниченко, говорится об утечке персональных данных. Верить им нельзя.

«Обычно они запрашивают личные данные, данные банковских карт, скрывают номера своих аккаунтов. Вычислить мошенника не так сложно, после чего лучше всего не вступать с ними в переписки и просто заблокировать», - предупредил глава региона.

Он напомнил, что в телеграме у него только один канал, все остальные - мошеннические.

Мельниченко не первый чиновник, пострадавший от мошенников. Так, злоумышленники дважды получили доступ к контактам главы Заречного Олега Климанова. В первый раз аферисты разослали предупреждения о проверке документов от имени Климанова, во второй - раздавали поручения и опрашивали собеседников на разные темы.

Также мошенники запускали рассылку от имени главы Пензы Александра Басенко, создав фейковый аккаунт в Telegram.

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