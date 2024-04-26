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Общество

На ГПЗ временно изменят схему движения общественного транспорта

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Из-за перекрытия улицы Измайлова на ГПЗ изменится схема движения маршруток. Об этом сообщили в минцифры области.

Улицы перекрывают на участке между пересечениями с Антонова и Казанской на 4 дня - с 27 апреля по 30-е число включительно.

В этот период общественный транспорт будет ходить иначе.

На ГПЗ временно изменят схему движения общественного транспорта

Маршруты № 93 и 99 поедут с Измайлова по Антонова, 1-му проезду Добролюбова и по Садовому Кольцу, тем же путем - в обратном направлении. Остальной городской транспорт будет возить пассажиров как обычно.

На ГПЗ временно изменят схему движения общественного транспорта

Изменится схема движения пригородных маршрутов № 419 (Пенза - Золотаревка) и 431 (Пенза - Леонидовка). С Измайлова они станут объезжать участок по Стрельбищенской и Казанской.

«В связи с изменившимися условиями движения могут быть сбои в расписании, просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», - предупредили в министерстве.

Временное перекрытие дороги связано с работами в микрорайоне ГПЗ: на пересечении улиц Измайлова и Антонова строят транспортную развязку. Ширина ее составит 3,5 м, предусмотрено от 4 до 6 полос во всех направлениях. Движение будет организовано с помощью разметки и дорожных знаков. Сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре.

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Источник — фото № 2 и 3 минцифры области
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