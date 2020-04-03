03.04.2020 | 08:21

Актер и режиссер Андрей Соколов записал для жителей Пензенской области обращение с призывом оставаться в самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Видеозапись, сделанную артистом, разместил на личных страницах в соцсетях губернатор Иван Белозерцев.

«Здравствуйте, дорогие жители Пензы и Пензенской области, родные моему сердцу люди. Я, Андрей Соколов, передаю вам привет из Москвы», - пояснил артист.

Он сообщил, что, как и многие, находится на карантине, и попросил пензенцев серьезно отнестись к этой мере.

«Сейчас многое зависит от этого, казалось бы, простого действия - побыть дома. Подумайте о себе и о своих близких. Желаю вам здоровья, желаю, чтобы все у нас с вами было хорошо. Ваш Андрей Соколов», - произнес артист.

Ранее на страницах Ивана Белозерцева были опубликованы аналогичные призывы, сделанные другими российскими знаменитостями.

Так, шоумен Михаил Турецкий предложил тем, кто остается дома, отдохнуть, побыть с детьми и семьей, почитать книги и посмотреть телевизор. Композитор и исполнитель Денис Майданов подчеркнул: смысл изоляции в том, чтобы не содействовать распространению инфекции и не подвергать нашу медицину такой атаке, какую можно наблюдать в США и Европе. Актер и певец Антон Макарский показал, как проводит время с женой и детьми, и призвал во всем находить плюсы.

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