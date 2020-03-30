Российский шоумен Михаил Турецкий призвал жителей Пензенской области оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Обращение, записанное дирижером и певцом, опубликовал в личном аккаунте в Instagram губернатор Иван Белозерцев.
«Я, народный артист России Михаил Турецкий, уже несколько дней сижу дома. Вы знаете, это здорово - иногда посидеть дома. Тем не менее, конечно, я скучаю по нашим встречам, по концертам. Но пройдет коронавирус, пройдет эта напасть, и мы снова встретимся по приглашению губернатора Ивана Александровича Белозерцева на Юбилейной площади и устроим настоящий праздник победы», - пообещал Турецкий.
Во время изоляции он предложил отдохнуть, побыть с детьми и с семьей, почитать книги, посмотреть телевизор.
«Жизнь прекрасна. Все будет хорошо. Ваш Михаил Турецкий. Пока!» - обратился артист к пензенцам.
В понедельник, 30 марта, в России началась нерабочая неделя, объявленная для предотвращения распространения коронавируса. Гражданам рекомендуют оставаться дома. До 5 апреля заморожена работа точек общепита (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах.
В Москве и Подмосковье введен всеобщий режим изоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.
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