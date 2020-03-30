Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|08:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Общество | Михаил Турецкий призвал жителей Пензенской области оставаться дома

30.03.2020|08:21
Печать

Российский шоумен Михаил Турецкий призвал жителей Пензенской области оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Обращение, записанное дирижером и певцом, опубликовал в личном аккаунте в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Я, народный артист России Михаил Турецкий, уже несколько дней сижу дома. Вы знаете, это здорово - иногда посидеть дома. Тем не менее, конечно, я скучаю по нашим встречам, по концертам. Но пройдет коронавирус, пройдет эта напасть, и мы снова встретимся по приглашению губернатора Ивана Александровича Белозерцева на Юбилейной площади и устроим настоящий праздник победы», - пообещал Турецкий.

Во время изоляции он предложил отдохнуть, побыть с детьми и с семьей, почитать книги, посмотреть телевизор.

«Жизнь прекрасна. Все будет хорошо. Ваш Михаил Турецкий. Пока!» - обратился артист к пензенцам.

В понедельник, 30 марта, в России началась нерабочая неделя, объявленная для предотвращения распространения коронавируса. Гражданам рекомендуют оставаться дома. До 5 апреля заморожена работа точек общепита (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах.

В Москве и Подмосковье введен всеобщий режим изоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza/
0
0
0
0
 
Гость|30.03.2020 08:32|

Когда "Юбилейной площади" присвоят одно из одобренных жителями Пензы наименований? Народ проголосовал за площадь Исскуств и Фестивальную площадь.

Гость|30.03.2020 08:33|

Да И.А., так очки не набирают

Гость|30.03.2020 08:35|

Какое этот шоумен имеет отношение к Пензенской области? Нужны люди, чтоб гастроли деньги приносили? Ну так помоги области выдели людям денег от Хора. А таких советчиков.... Людям деньги нужны, у всех кредиты.

Гость|30.03.2020 08:35|

Не забывайте что Юбилейная площадь имени В. Н. Кувайцева.

Гость|30.03.2020 08:39|

Гость писал(a):

Ну так помоги области выдели людям денег от Хора. А таких советчиков.... Людям деньги нужны, у всех кредиты.
Иди и заработай хватит подояния просить

Гость|30.03.2020 08:42|

НАРОДНЫЙ АРТИСТ

Гость|30.03.2020 08:42|

penzainform.ru писал(a):

Я, народный артист России Михаил Турецкий
аниматронник - спец по врирусам? апломб как у одного аннигилированного ("я хозяин земли рюзкай")

Гость|30.03.2020 08:52|

А он только жителей Пензенской области просил оставаться дома? Я из Саратовской, мне можно по улицам шляться...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте