02.04.2020 | 12:53

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев перечислит свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. О своем решении он заявил в четверг, 2 апреля, в личном Instagram-аккаунте.

По данным на 2 апреля, в регионе выявлено 16 заболевших коронавирусом. Один из них, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

Трое из пациентов находятся в реанимации: один на искусственной вентиляции легких, двое на кислородной поддержке.

Согласно сведениям, указанным в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным в 2019 году, в 2018-м губернатор получил 5 млн 240 тыс. 573 рубля 63 копейки. В 2017-м глава региона сообщил о доходе в размере 5 млн 108 тыс. 195 рублей 6 копеек.

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