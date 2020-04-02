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Общество | Иван Белозерцев отдаст месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

02.04.2020|12:53
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев перечислит свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. О своем решении он заявил в четверг, 2 апреля, в личном Instagram-аккаунте.

По данным на 2 апреля, в регионе выявлено 16 заболевших коронавирусом. Один из них, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

Трое из пациентов находятся в реанимации: один на искусственной вентиляции легких, двое на кислородной поддержке.

Согласно сведениям, указанным в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным в 2019 году, в 2018-м губернатор получил 5 млн 240 тыс. 573 рубля 63 копейки. В 2017-м глава региона сообщил о доходе в размере 5 млн 108 тыс. 195 рублей 6 копеек.

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Гость|02.04.2020 13:10|

Главной новостью по федеральным каналам, пусть и другие пример показывают...

Гость|02.04.2020 13:10|

было бы не лишнем ,если ещё депутаты пензы и пензенской области сделают так же

НОВЫЙ ГОСТЬ (гость)|02.04.2020 13:12|

Гость писал(a):

было бы не лишнем ,если ещё депутаты пензы и пензенской области сделают так же
слов нет но уважуха неожиданно

Гость|02.04.2020 13:12|

Гость писал(a):

Круто!!! Против моих 15000
Это годовая, а не в месяц!

Гость|02.04.2020 13:13|

Кому отдаст?

Гость|02.04.2020 13:13|

"Отдаст"... Или не отдаст.

НОВЫЙ ГОСТЬ (гость)|02.04.2020 13:15|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Круто!!! Против моих 15000
Это годовая, а не в месяц!
а у меня 11 тыс продавцом на оптовке на севере я уже без копья что делать не знаю хоть нас и не закрыли мы в самом расаднике работаем

Гость|02.04.2020 13:16|

Ой, какой молодец!! А премию в размере оклада он получит!!! Хватит ГРОМКИХ СЛОВ!!!! Хватит!!!

Гость|02.04.2020 13:17|

Теперь ждем, что бюджетников заставят скидываться(

Гость|02.04.2020 13:18|

Где маски и антисептики?

Гость|02.04.2020 13:18|

Сидеть штаны протирать за 5млн.в год.Толкового ничего не сделал.Сидят ток и думают как,карман набить себе.

Гость|02.04.2020 13:20|

Да уж, с такой зарплатой одну можно и отдать. Даже не заметит...

Гость|02.04.2020 13:20|

А выручки с моек может тоже отдаст?

Гость|02.04.2020 13:23|

А жить то на что будет? Может ему макарошек подкинуть?

Гость|02.04.2020 13:23|

А какая разница месяц или год.? А разница то в нуликах!

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Имя: Гость
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