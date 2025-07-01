Жители Шуиста 2 июля останутся без горячей воды

01.07.2025 | 19:11

В среду, 2 июля, в микрорайоне Шуист ограничат подачу горячей воды. Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях.

Ресурса в домах не будет с 6:00 до 21:00, сообщили энергетики. По словам специалистов, им предстоит устранить сразу несколько выявленных дефектов.

«Эти работы необходимо выполнить сейчас - для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций зимой», - подчеркнули они.

Со вторника, 1 июля, несколько улиц в центре Пензы на 2 недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний. Список адресов можно посмотреть здесь.

Еще 8 домов в том же районе будут терпеть неудобства неделю.

С 30 июня по 13 июля ГВС ограничено в Ближнем Арбекове. Дома, попавшие под отключение, можно посмотреть по ссылке.