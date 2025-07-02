В Пензе в перинатальном центре за полгода родилось 1 657 детей

02.07.2025 | 09:25

В пензенском перинатальном центре за первое полугодие 2025-го родилось 1 657 детей: 852 мальчика и 805 девочек.

Общее число появившихся на свет двоен - 31, уточнили в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

«Первыми в семье родились 770 детишек, вторыми - 530 малышей, третьими и последующими братишками и сестренками - 357 человек. Среди них один малыш родился девятым в семье!» - пояснили медики.

В мае информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» сообщал, что самыми популярными именами для новорожденных в регионе в 2025 году стали София и Михаил.

Среди женских имен также популярны Василиса, Ева, Полина и Варвара. В топ-5 мужских имен входят вместе с Михаилом Матвей, Максим, Тимофей и Артем.