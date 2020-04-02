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Общество | Оперштаб: На 2 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет

02.04.2020|11:17
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В четверг, 2 апреля, оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Пензенской области.

«Больных с подтвержденной COVID-19 - 16. Новых подтвержденных случаев за прошедшие сутки не было. Под медицинским наблюдением 4 353 человека. Проведено 4 635 исследований (4 262 человека)», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Накануне министр здравоохранения области Александр Никишин сообщил, что на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом лежат 15 человек.

«Сейчас в реанимации находятся три пациента. Один пациент на ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.), два на кислородной поддержке. Состояние их стабильное. Без ухудшения», - отчитался он, добавив, что эти больные в возрасте.

У остальных коронавирус проявляется в легкой и средней степени тяжести.

Всего COVID-19 выявили у 16 пензенцев. Один из них, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

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Гость|02.04.2020 11:24|

Спасибо за информацию!

Гость|02.04.2020 11:26|

Вранье! Медики работают на износ! А правительство Пенз ообл только и думает как приукрасить реальные факты!! Где жесткие меры? Не спасет персональная машинка!

Гость|02.04.2020 11:29|

Новых нет, но еще на неделю планируют оставить без средств.

Гость|02.04.2020 11:31|

11.26.

Не гавкай!

Всем здоровья!

Медикам муюества, стойкости,и повышения ставок, мы думаем о вас!

Гость|02.04.2020 11:34|

Гость писал(a):

Где жесткие меры?
Какие вам еще жесткие меры нужны?

Гость|02.04.2020 11:35|

Замолчь! Иди мысль думай!

Гость|02.04.2020 11:35|

Новых нет... Будут! Всех загоняют в переполненные маршрутки. А потом власти еще что-то про халатность имеют совесть говорить. Преступная халатность это отменить транспорт большой вместимости и посадить всех в маршрутки.

Вводите тогда всеобщий карантин по городу, а не как сейчас на одного самоизолированного 10 работающих

Гость|02.04.2020 11:36|

Может Пензенские депутаты и правительственгые чиновники поделятся зарплатой с медиками?

Гость|02.04.2020 11:36|

Гость писал(a):

Медики работают на износ!
Поподробнее можно?

Гость|02.04.2020 11:36|

Клоуны,его и небыло .долго потом будут смеяться кто гречку жрал и дома сидел

Гость|02.04.2020 11:37|

С маршрутками-это конечно жесть! Польза только владельцам бизнеса, Тюгаев в италии дохнет, поди, вот средства ему и выколачивают из народа! Тьфу!

Гость|02.04.2020 11:38|

Медиков лишить зарплаты!!!

Гость|02.04.2020 11:38|

К медикам вопросов нет! Только большое уважение. Вопрос к властям - как можно отменить транспорт большой вместимости и призывать соблюдать дистанцию 1,5-2 м???

Гость|02.04.2020 11:39|

Нефть качают газ по трубам бежит,а на остальных плевать правительству,

Гость|02.04.2020 11:40|

Транспорт отменили из за того что бизнес депутатов автотранспорта маршрутчики тобиш теряют в деньгах

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Имя: Гость
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