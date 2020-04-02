02.04.2020 | 11:17

В четверг, 2 апреля, оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Пензенской области.

«Больных с подтвержденной COVID-19 - 16. Новых подтвержденных случаев за прошедшие сутки не было. Под медицинским наблюдением 4 353 человека. Проведено 4 635 исследований (4 262 человека)», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Накануне министр здравоохранения области Александр Никишин сообщил, что на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом лежат 15 человек.

«Сейчас в реанимации находятся три пациента. Один пациент на ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.), два на кислородной поддержке. Состояние их стабильное. Без ухудшения», - отчитался он, добавив, что эти больные в возрасте.

У остальных коронавирус проявляется в легкой и средней степени тяжести.

Всего COVID-19 выявили у 16 пензенцев. Один из них, 75-летний пенсионер, скончался 31 марта. Согласно заключению патологоанатомов, смерть наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний.

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