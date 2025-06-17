В России снизится размер выходного пособия

17.06.2025 | 08:14

С 1 сентября этого года выходное пособие уволенным будут рассчитывать по-новому. Это следует из постановления Правительства РФ.

Если раньше размер пособия определяло произведение среднего дневного заработка и фактического количества рабочих дней в производственном календаре в периоде, подлежащем оплате, то теперь средний дневной заработок умножат на среднее число рабочих дней в одном месяце.

Если в организации применяется суммированный учет рабочего времени, то при определении размера выходного пособия средний часовой заработок умножат на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц.

Новые правила расчета будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Специалисты отметили, что при таком подходе размер выходного пособия снизится.

«Мы сегодня среднедневной заработок умножаем на среднее количество календарных дней в месяц. Оно составляет 29,33. А будем умножать на среднее количество рабочих дней. В этом году это 247 рабочих дней, таким образом среднее количество составит 20,58. Конечно, выплаты снизятся», - пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.