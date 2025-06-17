Сетевое издание|18+|Вторник|17 июн 2025|10:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

В России снизится размер выходного пособия

Печать
Telegram

С 1 сентября этого года выходное пособие уволенным будут рассчитывать по-новому. Это следует из постановления Правительства РФ.

Если раньше размер пособия определяло произведение среднего дневного заработка и фактического количества рабочих дней в производственном календаре в периоде, подлежащем оплате, то теперь средний дневной заработок умножат на среднее число рабочих дней в одном месяце.

Если в организации применяется суммированный учет рабочего времени, то при определении размера выходного пособия средний часовой заработок умножат на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц.

Новые правила расчета будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Специалисты отметили, что при таком подходе размер выходного пособия снизится.

«Мы сегодня среднедневной заработок умножаем на среднее количество календарных дней в месяц. Оно составляет 29,33. А будем умножать на среднее количество рабочих дней. В этом году это 247 рабочих дней, таким образом среднее количество составит 20,58. Конечно, выплаты снизятся», - пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте