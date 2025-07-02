Социальные няни пока будут работать лишь в нескольких районах области

02.07.2025 | 09:11

В Пензенской области стартовал первый этап проекта «Социальная няня». Служба начала действовать в городе Заречном и Мокшанском районе.

На следующем этапе услугами социальных нянь смогут воспользоваться жители Камешкирского, Сосновоборского, Шемышейского, Бековского, Никольского, Пензенского районов и областного центра.

Затем практику распространят на весь регион, сейчас необходимое количество специалистов проходят обучение, сообщил в среду, 2 июля, на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Заявку на предоставление услуг социальной няни можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8-8412-20-08-08.

Социальная няня поможет с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Ее услуги бесплатны. Право на них имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Проект предусматривает присмотр за детьми в специально оборудованном помещении на базе отделения дневного пребывания ресурсного центра до 4 часов в день. Услугу окажут и на дому: до 5 раз в неделю, присмотр от 2 до 6 часов в день.