На 2 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

01.07.2025 | 21:10

2 июля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, повсеместно ожидаются осадки, возможна гроза, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что в первую рабочую неделю июля территория Пензенской области останется во власти атмосферных фронтов, сохранится пониженный температурный режим.

В старину в этот день обращали особое внимание на пчел: если они кучно летят к своим жилищам, скоро будет дождь; если сидят на стенах улья - быть сильной жаре.