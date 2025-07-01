Общество

Перевозчиков оштрафовали за нарушения на маршрутах № 130 и 149

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В Засечном проверили работу маршрутов № 130 и 149. Члены общественного совета при региональном минстрое и специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проводили мониторинг на остановке «Улица Радужная».

В утренний час пик интервалы движения составили от 9 до 14 минут, в отдельном случае (речь о маршруте № 130) - 22 минуты.

«В период с 8:00 до 8:40 зафиксирована высокая наполняемость транспортных средств», - отметили в пресс-службе минстроя.

Согласно нормативам, в утренний час пик интервал движения маршрута № 130 должен составлять 11 минут, № 149 – 10 минут.

Руководителям предприятий-перевозчиков поручили проанализировать причины задержек и провести дополнительный инструктаж персонала о важности соблюдения интервала движения.

«За допущенные нарушения графиков ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в адрес автотранспортных предприятий выставлен штраф», - добавили в пресс-службе.

Пензенцы неоднократно жаловались на автобусы № 130. Пассажиров не устраивали интервал движения и переполненный салон. В областном правительстве пообещали стабилизировать работу маршрута.

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Источник — фото минстроя
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