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Общество | Стало известно о доходах губернатора Пензенской области за 2018 год

13.05.2019|16:05
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Доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2018 году составил 5 млн 240 тыс. 573 рубля 63 копейки. Эту сумму глава региона указал в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные опубликованы на сайте правительства региона.

В собственности Ивана Белозерцева имеются земельные участки площадью 33, 630 и 953 квадратных метра, жилой дом площадью 408 квадратных метров и 1/4 квартиры (76,2 кв. м), а также гараж (19,8 кв. м).

В 2018 году глава региона задекларировал доход в размере 5 млн 108 тыс. 195 рублей 6 копеек. Таким образом, его финансовое благосостояние по сравнению с прошлым годом выросло на 132 тыс. 387 рублей 57 копеек.

Супруга Ивана Белозерцева в 2018 году получила доход 199 тыс. 945,42 руб. (в 2017-м - 223 841,82 руб.). Она имеет в собственности четверть квартиры площадью 76,2 кв. м и автомобиль Toyota.

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Гость|13.05.2019 16:17|

А детки сколько "заработали"?

Гость|13.05.2019 16:19|

А где машины??? И другое имущество???

Гость|13.05.2019 16:20|

Доход губернатора ниже, чем у ректора ПГУ. Где социальная справедливость?

Гость|13.05.2019 16:20|

И было у Ивана два сына... Вот они сейчас в наваре

Гость|13.05.2019 16:21|

Поимали золотую рыбку пензенской области, любое желание исполняет

Гость|13.05.2019 16:38|

Весь доход у деток, а город весь в их дешевых бардюрах и плитках!

Гость|13.05.2019 16:40|

Гость писал(a):

Весь доход у деток, а город весь в их дешевых бардюрах и плитках!
И в дорогих парковках.

Гость|13.05.2019 16:40|

"Земляк" у руля

Гость|13.05.2019 16:44|

Комар носа не подточит, все как в аптеке - копеечка в копеечку! "С таким счастьем - и на свободе!"

Гость|13.05.2019 16:44|

penzainform.ru писал(a):

В 2018 году глава региона задекларировал доход в размере 5 млн 108 тыс. 195 рублей 6 копеек.
Он в 2017 сразу за 2018 задекларировал?

Имя: Гость
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