13.05.2019 | 16:05

Доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2018 году составил 5 млн 240 тыс. 573 рубля 63 копейки. Эту сумму глава региона указал в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные опубликованы на сайте правительства региона.

В собственности Ивана Белозерцева имеются земельные участки площадью 33, 630 и 953 квадратных метра, жилой дом площадью 408 квадратных метров и 1/4 квартиры (76,2 кв. м), а также гараж (19,8 кв. м).

В 2018 году глава региона задекларировал доход в размере 5 млн 108 тыс. 195 рублей 6 копеек. Таким образом, его финансовое благосостояние по сравнению с прошлым годом выросло на 132 тыс. 387 рублей 57 копеек.

Супруга Ивана Белозерцева в 2018 году получила доход 199 тыс. 945,42 руб. (в 2017-м - 223 841,82 руб.). Она имеет в собственности четверть квартиры площадью 76,2 кв. м и автомобиль Toyota.