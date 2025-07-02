Общество

Дорогу в Заре будут ремонтировать круглосуточно

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Глава Пензы Олег Денисов проверил, как идет ремонт дороги на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Специалисты обновляют участок от трассы М-5 до улицы Турищева. Сейчас они фрезеруют проезжую часть, укрепляют обочину возле плотины. На дороге организовали реверсивное движение.

Дорогу в Заре будут ремонтировать круглосуточно

Когда подрядчик приступит к укладке асфальта, работы будут вестись круглосуточно. Ночью специалисты станут заниматься дорожным полотном, днем - тротуаром, освещением, монтажом бордюров.

Дорогу в Заре будут ремонтировать круглосуточно

«Вся срезанная асфальтовая крошка останется в микрорайоне. Используем ее для отсыпки обочин и дорог в частном секторе, дополнительных путей объезда - в случае необходимости», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

Дорогу в Заре будут ремонтировать круглосуточно

Также глава города проверил, как проходит обустройство разворотной площадки для общественного транспорта в районе ЖК «Лугометрия». Он поручил изготовить для нее павильон и установить его в течение лета.

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Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
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