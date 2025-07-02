Дорогу в Заре будут ремонтировать круглосуточно

02.07.2025 | 07:48

Глава Пензы Олег Денисов проверил, как идет ремонт дороги на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Специалисты обновляют участок от трассы М-5 до улицы Турищева. Сейчас они фрезеруют проезжую часть, укрепляют обочину возле плотины. На дороге организовали реверсивное движение.

Когда подрядчик приступит к укладке асфальта, работы будут вестись круглосуточно. Ночью специалисты станут заниматься дорожным полотном, днем - тротуаром, освещением, монтажом бордюров.

«Вся срезанная асфальтовая крошка останется в микрорайоне. Используем ее для отсыпки обочин и дорог в частном секторе, дополнительных путей объезда - в случае необходимости», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

Также глава города проверил, как проходит обустройство разворотной площадки для общественного транспорта в районе ЖК «Лугометрия». Он поручил изготовить для нее павильон и установить его в течение лета.