01.04.2020 | 09:36

На странице Пензенской области в Instagram появилось разъяснение о том, куда можно сообщить о завышенных ценах на товары первой необходимости.

«На фоне сообщений о распространении коронавируса некоторые жители стали запасаться продуктами. Уважаемые подписчики, в пензенских магазинах товаров достаточно, повышения цен на них не ожидается», - говорится в посте.

Жителям области, заметившим завышение стоимости продуктов и промтоваров, рекомендуется сообщать об этом в региональное управление Федеральной антимонопольной службы по телефону горячей линии (8412) 55-14-02, а также в управление рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области по круглосуточному телефону 56-33-08.

Ажиотажный спрос на продукты и бытовую химию возник после того, как 16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Полки в магазинах моментально опустели. Особой популярностью пользовались рис, гречка, макароны, сахар и тушенка.

17 марта на совещании в правительстве Пензенской области министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков сообщил, что торговые сети дали заявки на дополнительные партии бакалейных товаров.

По пензенским магазинам прошли рейды для контроля за наличием товаров. Через несколько дней покупательский бум начал спадать.

20 марта губернатор Иван Белозерцев назвал ажиотаж искусственным. Он предупредил: спрос рождает предложение, поэтому неразумная скупка всего подряд может привести к тому, что производители или торговые точки решат поднять цены.

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