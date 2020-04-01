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Общество | Жителям области рассказали, куда жаловаться на завышенные цены

01.04.2020|09:36
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На странице Пензенской области в Instagram появилось разъяснение о том, куда можно сообщить о завышенных ценах на товары первой необходимости.

«На фоне сообщений о распространении коронавируса некоторые жители стали запасаться продуктами. Уважаемые подписчики, в пензенских магазинах товаров достаточно, повышения цен на них не ожидается», - говорится в посте.

Жителям области, заметившим завышение стоимости продуктов и промтоваров, рекомендуется сообщать об этом в региональное управление Федеральной антимонопольной службы по телефону горячей линии (8412) 55-14-02, а также в управление рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области по круглосуточному телефону 56-33-08.

Ажиотажный спрос на продукты и бытовую химию возник после того, как 16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Полки в магазинах моментально опустели. Особой популярностью пользовались рис, гречка, макароны, сахар и тушенка.

17 марта на совещании в правительстве Пензенской области министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков сообщил, что торговые сети дали заявки на дополнительные партии бакалейных товаров.

По пензенским магазинам прошли рейды для контроля за наличием товаров. Через несколько дней покупательский бум начал спадать.

20 марта губернатор Иван Белозерцев назвал ажиотаж искусственным. Он предупредил: спрос рождает предложение, поэтому неразумная скупка всего подряд может привести к тому, что производители или торговые точки решат поднять цены.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.04.2020 10:01|

думают на всю оставшую жизнь нахватаются затем начинают орать цены выросли у каждого вида круп есть определеный срок хранения

Гость|01.04.2020 10:02|

Ага. Конечно. Видели цены на лимоны? Жуть. В 20 раз цена выросла. 490р. за кило.

Гость|01.04.2020 10:04|

В Каменке в ТЦ Центральный в Караване до 15 марта гречка стоила 33 рубля, 17 марта стала 46 рублей, 22 марта уже 54 рубля!

Гость|01.04.2020 10:13|

Покайтесь, греЧники!

Гость|01.04.2020 10:14|

Ну так пожалуйтесь, номера телефона вам дали. Не молчите, а то так они ещё больше наглеть будут.

Гость|01.04.2020 10:16|

А за чем жаловаться смысла нет у нас рыночные отношения дорого не покупай ищи где дешевле.

Гость|01.04.2020 10:25|

Имбирь стал стоить 4000 руб/кг !!! Это вообще нормально!??? Почему нет мониторинга цен!??? Кто-то наживается на общей проблеме!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|01.04.2020 10:27|

В Спортлото, значит, посоветовали жаловаться? Другого и не ждали.

Гость|01.04.2020 10:28|

А воры, что сам уже не видят? Или тупо лень ходить по заграничным торговым сетям ? Сахар везде был по 22 рубля, сейчас он везде 29 рублей ! Цена выросла на 30 !!!! процентов. Это один из примеров !

Гость|01.04.2020 10:29|

Цена на бензин завышена трёхкратно! Сейчас её стоимость должна быть в РФ в пределах 18 - 22 рублей, солярка 12-15 рублей ! Всё сотальное это воровство!

Гость|01.04.2020 10:29|

Цены на ЖКХ завышены в 2-3 раза !!!

Гость|01.04.2020 10:30|

Разберитесь для начала хотя бы с этим ! А там глядишь может и С/Х оживёт и может где какие производства очнутся.

Гость|01.04.2020 10:46|

Гость писал(a):

Сахар везде был по 22 рубля, сейчас он везде 29 рублей ! Цена выросла на 30 !!!! процентов. Это один из примеров !
а что прошлым летом 30-35 был никто не помнит почему то.все только видят как дорожает.а дешевеет никто не замечает

Гость|01.04.2020 10:53|

телефон не тот дали.надо эльвире сахипзадовне или как ее там звонить и спрашивать почему доллар 80.будет 100 еще веселее будет

Гость|01.04.2020 11:02|

трубку никто НЕ берет по вашим номерам!!!!!!!!!!!!

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Имя: Гость
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