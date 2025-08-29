В Пензе на Шуисте обстреляли торговый центр

В Пензе неизвестный хулиган обстрелял торговый центр «Луч» на Шуисте. Фасад здания поврежден.
Стрельбу вели дважды, рассказал горожанин сетевому изданию «ПензаИнформ». О ЧП сообщили в полицию.
Это не первый случай, когда торговый центр подвергается подобной атаке. Предположительно, неизвестный хулиган стреляет из противоположного здания.
«Могут пострадать люди», - добавил пензенец.
25 июня в тот же торговый центр врезался легковой автомобиль. Водитель, вероятно, либо неудачно заезжал на парковку, либо покидал ее. Фрагмент стеклянной стены здания разбился.
