В Пензе на Шуисте обстреляли торговый центр

29.08.2025 | 10:14

В Пензе неизвестный хулиган обстрелял торговый центр «Луч» на Шуисте. Фасад здания поврежден.

Стрельбу вели дважды, рассказал горожанин сетевому изданию «ПензаИнформ». О ЧП сообщили в полицию.

Это не первый случай, когда торговый центр подвергается подобной атаке. Предположительно, неизвестный хулиган стреляет из противоположного здания.

«Могут пострадать люди», - добавил пензенец.

25 июня в тот же торговый центр врезался легковой автомобиль. Водитель, вероятно, либо неудачно заезжал на парковку, либо покидал ее. Фрагмент стеклянной стены здания разбился.