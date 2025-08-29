Общество

Эксперт предрек исчезновение натурального меда из магазинов

После 1 января с прилавков магазинов может исчезнуть натуральный мед. Пасечникам стало невыгодно сдавать его переработчикам, поэтому они предпочтут оставлять продукт себе.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Союз пчеловодов России, с 1 сентября прошлого года вступили в силу поправки, ужесточающие требования к продукции, называемой медом. Из-за завышенных требований и увеличения стоимости исследования продукта для получения сертификата пасечники, сдававшие излишки производителям, стали терять деньги.

«Мы готовы его поставлять и на полки, но сейчас это становится убыточным. Конечно, для себя мы как занимались пчеловодством, так и будем заниматься. А вот сдавать излишки - нет», - заявил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

По его словам, после Нового года на полках магазинов, скорее всего, останется медовый продукт. Натуральный же мед пасечники станут убирать в хранилища, где он может стоять десятилетиями и не портиться.

Современные технологии таковы, что определить натуральность меда крайне сложно. При этом создать искусственный продукт очень просто, зачастую даже искушенный и подкованный потребитель не отличит его от настоящего.

«Он будет похож по своим характеристикам, будет тянуться, но никогда не заменит натуральный мед. Настоящий укрепляет организм - вот в этом большая разница», - пояснил эксперт.

