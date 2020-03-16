16.03.2020 | 14:01

В понедельник, 16 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.

Согласно ему с 16 марта по 15 апреля в области запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные мероприятия.

Все жители региона, посетившие Китай, Республику Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию, другие государства и территории, где выявили заболевших опасной инфекцией, обязаны сообщить о своем возвращении по телефону 8 (8412) 42-09-47, оставаться дома на карантине в течение 14 дней и не посещать общественные места. Листки нетрудоспособности им будут оформлены дистанционно.

Если же вернувшиеся пензенцы заметят у себя признаки ОРВИ, симптомы коронавируса, то необходимо вызвать врача на дом, предупредив его о своей поездке за границу или в те российские города, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Вызов медика на дом без посещения медицинской организации рекомендован всем жителям области, подозревающим у себя коронавирус.

Если диагноз будет подтвержден, то помещение, где находился заболевший, должно быть продезинфицировано. Также пациент обязан представить специалистам информацию обо всех людях, с которыми вступал в контакт.

Согласно постановлению губернатора, медицинские организации будут отдавать приоритет оказанию помощи на дому лихорадящим больным, прибывшим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и пациентам старше 60 лет. Работа выездной амбулаторной службы будет усилена.

Работодателям рекомендовано проводить профилактические мероприятия и отправлять домой сотрудников с высокой температурой и признаками респираторной инфекции.

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