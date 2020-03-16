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Общество | В регионе запретили проведение массовых мероприятий до 15 апреля

16.03.2020|14:01
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В понедельник, 16 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.

Согласно ему с 16 марта по 15 апреля в области запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные мероприятия.

Все жители региона, посетившие Китай, Республику Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию, другие государства и территории, где выявили заболевших опасной инфекцией, обязаны сообщить о своем возвращении по телефону 8 (8412) 42-09-47, оставаться дома на карантине в течение 14 дней и не посещать общественные места. Листки нетрудоспособности им будут оформлены дистанционно.

Если же вернувшиеся пензенцы заметят у себя признаки ОРВИ, симптомы коронавируса, то необходимо вызвать врача на дом, предупредив его о своей поездке за границу или в те российские города, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Вызов медика на дом без посещения медицинской организации рекомендован всем жителям области, подозревающим у себя коронавирус.

Если диагноз будет подтвержден, то помещение, где находился заболевший, должно быть продезинфицировано. Также пациент обязан представить специалистам информацию обо всех людях, с которыми вступал в контакт.

Согласно постановлению губернатора, медицинские организации будут отдавать приоритет оказанию помощи на дому лихорадящим больным, прибывшим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и пациентам старше 60 лет. Работа выездной амбулаторной службы будет усилена.

Работодателям рекомендовано проводить профилактические мероприятия и отправлять домой сотрудников с высокой температурой и признаками респираторной инфекции.

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Гость|16.03.2020 14:19|

А как же открытие весенний охоты!

Гость|16.03.2020 14:20|

Ути какой молодец... В самый разгар заболеваемости, карантины не вводит, наоборот не препятствует посещению гостей из страны распространителя заболевания, а теперь, когда активность вирусных инфекций, из-за погодных факторов начинает снижаться, он засуетился...

Гость|16.03.2020 14:21|

а до 22 апреля слабо?

Гость|16.03.2020 14:24|

Спортивные мероприятия с китайцами в Пензе недавно проводили. Почему это допустили?!!! Сразу надо было ограничения вводить!

Гость|16.03.2020 14:27|

Гость писал(a):

А как же открытие весенний охоты!
наливай и начнем

Гость|16.03.2020 14:27|

16.03.2020 14:21|

а до 22 апреля слабо?

И до 19 слабо там РПЦ рулит.

Губер от кремля зависит ему говорят он делает. А бараньи головы верят в вирус.

Ловко кремль работает учитесь!

Гость|16.03.2020 14:27|

penzainform.ru писал(a):

обязаны сообщить о своем возвращении по телефону 8 (8412) 42-09-47
А туристка из Италии сообщила?

Гость|16.03.2020 14:31|

16.03.2020 14:24|

Спортивные мероприятия с китайцами в Пензе недавно проводили. Почему это допустили?!!! Сразу надо было ограничения вводить!

22 апреля тогда далеко было истерию опздувают всегда в канун знаковых мероприятий, событий. А то что в Китае закрыли больницы оперативные которые они построили за 10 дней сми умалчивает. Потому что нет вируса!

Гость|16.03.2020 14:31|

ФСЕ...НАЧАЛОСЬ..

Гость|16.03.2020 14:37|

Подписал постановление, а где результат, масок в аптеках как не было, так и нет, зато обезапасил себя.

Гость|16.03.2020 14:43|

16.03.2020 14:37|

Подписал постановление, а где результат, масок в аптеках как не было, т

Привет баранья голова, маски не защищают ещё раз для баранов! И вируса нет не истери. Иди голосуй 22апреля лучше.

Гость|16.03.2020 14:44|

Пока снег лежал, никаких карантинов, запретов и просьб оставаться дома - не было... Как только снег сошел город окончательно превратился лужегрязеград, так сразу завыли про карантины, запреты и настоятельно просят сидеть по домам... К чему бы это?

Гость|16.03.2020 14:48|

Значит и субботники отменяются, хотя на них ходят только учителя, пусть отдохнут этот годок и так умаялись сеять разумное, доброе, вечное .

Гость|16.03.2020 14:48|

Ребята, это просто паника. Никто не знает, что делать. Вот и соревнуются в имитации кипучей деятельности (ИКД). Каково министерство здравоохранения, таковы и принимаемые ими меры. Жалкое зрелище.

Гость|16.03.2020 14:51|

Гость писал(a):

Жалкое зрелище.
А если не паника, а замалчивание? Вы на 100% уверены, что коронавируса нет? Сможете сходит и пообщаться с пациенткой, у которой его подозревают? Если нет, то схлопнитесь.

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Имя: Гость
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