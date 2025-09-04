Росгвардейцы задержали в магазине полуголого пензенца

04.09.2025 | 11:49

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего мужчину, устроившего дебош в пивном магазине. Он явился туда нетрезвым и обнаженным по пояс.

В торговой точке пензенец стал громко материться, размахивать руками и провоцировать сотрудников на драку. Те нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибыв на место, бойцы Росгвардии попытались успокоить мужчину и предупредили его о грозящей административной ответственности за нарушение общественного порядка. Однако тот проигнорировал обращения.

Пензенца задержали и передали полиции для дальнейших разбирательств, сообщили в областном управлении Росгвардии.

1 сентября 25-летний горожанин устроил дебош в ресторане фастфуда, расположенном в центре Пензы, а затем уснул. Разбудили его росгвардейцы.