Смартфоны Apple могут исчезнуть с полок магазинов

05.09.2025 | 08:41

В России смартфоны от компании Apple могут исчезнуть из официальной продажи. Причина - изменения в законодательстве страны.

С 1 сентября вступила в силу новая норма, которая обязывает устанавливать на смартфоны, продающиеся в РФ, магазин приложений RuStore. Однако в случае с iPhone сделать это невозможно: данное приложение под iOS пока не разработано.

Некоторые торговые площадки нашли выход: они продают устройства с пометкой «Без RuStore». Однако в таком случае организации могут столкнуться с проверкой надзорных органов.

В беседе с «Ямал-Медиа» депутат Госдумы РФ Антон Ткачев предположил, что магазины больше не смогут продавать iPhone официально, если компания Apple не решит вопрос с предустановкой.

«В любом случае серый рынок останется, но покупатели должны четко понимать: если они покупают в рамках серого рынка, их защищенность потребительских прав не будет такой, как если бы они купили телефон в официальном магазине», - предупредил депутат.

Смартфоны iPhone официально не поставляют на российский рынок с 2022 года. Устройства ввозят из других стран по параллельному импорту.