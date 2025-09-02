1 сентября в Пензе продавали спиртное вопреки запрету

В понедельник, 1 сентября, в Пензе проконтролировали, как торговые точки соблюдали запрет на продажу спиртного.
Группы контролеров совместно с сотрудниками полиции проводили рейды во всех районах областного центра. Проверка показала, что некоторые предприниматели проигнорировали запрет.
Так, нарушения зарегистрировали в точках общепита по адресам: 1-й проезд Мусоргского, улицы Медицинская, 5, Клары Цеткин, 42а. Также спиртное продавали в магазинах на улицах Беляева, 8, Терешковой, 1Б, Пушкина, 45.
«На виновных лиц составлено шесть административных протоколов», - сообщили в администрации города.
Всего с рейдами планировали посетить не менее 70 торговых точек. В администрации подводят итоги проверок.
