«Пятерочка» расскажет пензенцам, как открыть магазин сети по франшизе

«Пятерочка Франчайзинг» приглашает пензенских предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

В ходе мероприятия эксперты сети подробно расскажут, как открыть собственный магазин «Пятерочка» без опыта в ритейле и какие преимущества предоставляет уникальная модель обратного франчайзинга.

Участников встречи ждут:

- разбор преимуществ франшизы и особенностей работы в продуктовом ритейле;

- детали финансовой модели: вложения, окупаемость, средняя прибыль;

- поддержка франчайзи на всех этапах: уникальные инструменты и возможности сети;

- общение с действующими франчайзи и представителями сети, получение ответов на любые вопросы.

Мероприятие пройдет 4 сентября по адресу: проспект Строителей, 39в (отель Azimut). Начало в 10:00.

Участие бесплатное. Требуется предварительно записаться по номеру 8 (928) 209-82-75.

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.