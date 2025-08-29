«Пятерочка» расскажет пензенцам, как открыть магазин сети по франшизе

Erid: 2Vfnxy3UoTE
«Пятерочка Франчайзинг» приглашает пензенских предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».
В ходе мероприятия эксперты сети подробно расскажут, как открыть собственный магазин «Пятерочка» без опыта в ритейле и какие преимущества предоставляет уникальная модель обратного франчайзинга.
Участников встречи ждут:
- разбор преимуществ франшизы и особенностей работы в продуктовом ритейле;
- детали финансовой модели: вложения, окупаемость, средняя прибыль;
- поддержка франчайзи на всех этапах: уникальные инструменты и возможности сети;
- общение с действующими франчайзи и представителями сети, получение ответов на любые вопросы.
Мероприятие пройдет 4 сентября по адресу: проспект Строителей, 39в (отель Azimut). Начало в 10:00.
Участие бесплатное. Требуется предварительно записаться по номеру 8 (928) 209-82-75.
Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀