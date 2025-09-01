В Пензе двое молодых людей украли кофе на 20 000 рублей

01.09.2025 | 08:53

В Пензе двое жителей Спасского района 19 и 17 лет пошли на преступление из-за тяжелого финансового положения. Они украли кофе из магазина.

В полицию обратилась директор одной из торговых точек и сообщила, что с полок в зале пропал товар на 20 000 рублей.

Подозреваемых нашли. Выяснилось, что они уже привлекались у уголовной ответственности, а на новое преступление решились ради денег.

Кофе молодые люди продали неизвестным, выручку потратили на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.