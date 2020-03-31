31.03.2020 | 11:41

В Пензе начата санобработка мест массового скопления людей. Соответствующим видео во вторник, 31 марта, в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram поделился губернатор Иван Белозерцев.

На кадрах запечатлен сквер «Копилка пословиц» в областном центре. Специалисты, одетые в белые защитные костюмы, обрабатывают скамейки.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, мероприятия по дезинфекции в городе начались в 6:00. Специалисты используют особый раствор, который безопасен для человека и животных. Им обработали не только скамьи, но и перила, лестницы, поручни.

Помимо сквера «Копилка пословиц», сотрудники санитарной службы продезинфицировали объекты на улицах Московской, Славы, у мемориального комплекса «Афганские ворота», на площади Ленина, в скверах имени А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

«Также обработка осуществлялась в сквере на проспекте Победы, в «Могилевском дворике» в микрорайоне Арбеково и в парке имени В. Г. Белинского на Западной Поляне», - добавили в пресс-службе.

Сейчас специалисты продолжают проводить дезинфекцию остановочных павильонов во всех районах города.

На 31 марта в областном центре выявлено 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 4 112 человек.

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