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Общество | Губернатор показал, как специалисты обрабатывают скамейки в Пензе

31.03.2020|11:41
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В Пензе начата санобработка мест массового скопления людей. Соответствующим видео во вторник, 31 марта, в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram поделился губернатор Иван Белозерцев.

На кадрах запечатлен сквер «Копилка пословиц» в областном центре. Специалисты, одетые в белые защитные костюмы, обрабатывают скамейки.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, мероприятия по дезинфекции в городе начались в 6:00. Специалисты используют особый раствор, который безопасен для человека и животных. Им обработали не только скамьи, но и перила, лестницы, поручни.

Помимо сквера «Копилка пословиц», сотрудники санитарной службы продезинфицировали объекты на улицах Московской, Славы, у мемориального комплекса «Афганские ворота», на площади Ленина, в скверах имени А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

«Также обработка осуществлялась в сквере на проспекте Победы, в «Могилевском дворике» в микрорайоне Арбеково и в парке имени В. Г. Белинского на Западной Поляне», - добавили в пресс-службе.

Сейчас специалисты продолжают проводить дезинфекцию остановочных павильонов во всех районах города.

На 31 марта в областном центре выявлено 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 4 112 человек.

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Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|31.03.2020 11:56|

в арбеково где обработали,или только центр

Гость|31.03.2020 11:57|

Какие скамейки?Где спец техника по городу? Только колодцы копают. Вообще дебилы?

Гость|31.03.2020 11:58|

Гость писал(a):

в арбеково
Это деревня Арбекова?

Гость|31.03.2020 12:01|

Гость писал(a):

в арбеково где обработали,или только центр
Утром сегодня видел этих космонавтов в дальнем арбеково, остановки поливали.

Гость|31.03.2020 12:04|

Имитаторы?

Гость|31.03.2020 12:06|

ИБД

Гость|31.03.2020 12:12|

Подъезды жилых домов кто обрабатывать будет ?

Имя: Гость
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