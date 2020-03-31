Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  87.35  |  $  79.43

Общество | В Пензенской области коронавирусом заболели еще пять человек

31.03.2020|11:19
Печать

В Пензенской области еще пять человек заболели коронавирусом. По состоянию на 31 марта общее число случаев COVID-19 в Пензенской области - 12. Один первично положительный результат, озвученный ранее, не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Возраст новых пациентов - 31, 56, 62, 75 и 81 год. Все они входят в контактную группу второй больной, как и прежние.

Под наблюдением находятся 4 112 человек, проведено 3 728 тестов.

«В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, сведите к минимуму число своих контактов. Не выходите из дома без особой надобности. В магазинах и аптеках держите дистанцию от остальных посетителей. Соблюдайте меры личной гигиены», - обратилась пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина к жителям региона.

Она напомнила, что людям в возрасте 65+ и гражданам с хроническими заболеваниями предписана домашняя изоляция.

«Все эти меры направлены на защиту вашего здоровья. Берегите себя и своих близких!» - заканчивается сообщение.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 11:28|

Терешкову просите ОБНУЛИТЬ платежи,выже люди...

Гость|31.03.2020 11:28|

Вот нашлялась бабка

Гость|31.03.2020 11:31|

Бабуля супер! Памятник ей нужно поставить

Гость|31.03.2020 11:34|

Пипец бабуля позаражала

Гость|31.03.2020 11:34|

где эта вторая заболевшая подцепила вирус?

Гость|31.03.2020 11:35|

и так началось.... привет истерия.

Гость|31.03.2020 11:35|

От первой?

Гость|31.03.2020 11:35|

Гость писал(a):

и так началось.... привет истерия.
не истери!

Гость|31.03.2020 11:35|

Сиранно что первой заболевшей не выявлено никакой контактной группы... Видимо депутатский коронавирус не такой заразный.

Гость|31.03.2020 11:38|

Хотя бы написали какое состояние у больных, критичное, легкое, тяжелое.

Гость|31.03.2020 11:38|

Гость писал(a):

Хотя бы написали какое состояние у больных, критичное, легкое, тяжелое.
Да, что-то про это перестали писать.

Гость|31.03.2020 11:40|

Может выписали?

Гость|31.03.2020 11:41|

А что в районах никто не более? Только и слышим - забрали в Пензу.

Гость|31.03.2020 11:42|

Я пью чай.

Гость|31.03.2020 11:42|

ПОЧЕМУ НЕ ВВОДЯТ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, КАК В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ?

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте