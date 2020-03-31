31.03.2020 | 11:19

В Пензенской области еще пять человек заболели коронавирусом. По состоянию на 31 марта общее число случаев COVID-19 в Пензенской области - 12. Один первично положительный результат, озвученный ранее, не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Возраст новых пациентов - 31, 56, 62, 75 и 81 год. Все они входят в контактную группу второй больной, как и прежние.

Под наблюдением находятся 4 112 человек, проведено 3 728 тестов.

«В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, сведите к минимуму число своих контактов. Не выходите из дома без особой надобности. В магазинах и аптеках держите дистанцию от остальных посетителей. Соблюдайте меры личной гигиены», - обратилась пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина к жителям региона.

Она напомнила, что людям в возрасте 65+ и гражданам с хроническими заболеваниями предписана домашняя изоляция.

«Все эти меры направлены на защиту вашего здоровья. Берегите себя и своих близких!» - заканчивается сообщение.

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